Alla Torres il portiere classe ’98 Fabio Cancelli

La Società comunica l’ingaggio del portiere Fabio Cancelli (Chiari 4/03/98)

Cresciuto nel settore giovanile del Milan, società in cui ha militato per 7 anni dai Giovanissimi fino alla formazione Primavera, Cancelli ha esordito direttamente in serie D con il Grosseto nella stagione 2016/ 2017. A dicembre il passaggio, sempre in Interregionale, nell’Us Caravaggio (un totale di 16 presenze all’attivo).Nella scorsa stagione ha svolto il ruolo di secondo portiere in Lega Pro con l’Arzachena, con 7 presenze, tra campionato e Coppa Italia.

Estremo difensore dotato di reattività ed esplosività, abile con i piedi, Cancelli, 182 cm per 79 kg, ha già svolto il suo primo allenamento con i nuovi compagni e sarà da subito a disposizione del tecnico Marco Sanna.



«Sono molto motivato – le sue prime parole – perché so di arrivare in una piazza importante, per il blasone e l’attenzione che ha sempre avuto nel panorama calcistico. Ho sentito da subito vicino la Società e il mister, che mi ha voluto qui e che già conoscevo dalla stagione trascorsa a Grosseto. Per me è una bella opportunità e ho deciso di allontanarmi da casa perché qui si respira calcio. Ho trovato un bel gruppo, ragazzi affiatati, seri e alla mano. Io sono pronto a giocarmi tutte le carte a disposizione, conosco la responsabilità e mi metto a disposizione della squadra».