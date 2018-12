M5S Sassari: "Cinque anni di promesse, ma Ottava non ha ancora la sua farmacia"

La portavoce del M5S del comune di Sassari, esprime il suo disappunto sulla mancata realizzazione di una farmacia nella frazione di Ottava:











“Cinque anni di promesse. Cinque anni di prese in giro. E così, dopo un intero lustro, la borgata di Ottava ancora aspetta l’apertura della sua farmacia: inconcepibile. Ci troviamo davanti ad una presa in giro senza precedenti, ennesima riprova della scarsa attenzione dedicata alla città di Sassari, alle borgate, a tutti i cittadini. Promesse gettate al vento quelle fatte alle borgate, che sembrano essere entità altre rispetto a Sassari, isole lontane che non meritano considerazione. Più volte il Movimento Cinque Stelle si è fato portavoce delle istanze dei cittadini, ma a nulla sono servite segnalazioni e interrogazioni presentate a riguardo. Più volte abbiamo urlato il disappunto e la rabbia dei cittadini: morale della favola? Il nulla, nessuna risposta e la questione legata alla farmacia è solo la punta dell’iceberg. L’Amministrazione comunale, ormai cinque anni fa, aveva promesso di dare vita ad una farmacia comunale - stanziamento da 70mila euro - attraverso la costituzione di una apposita società. Era in essere anche un accordo con l’Università degli Studi Sassari che però, tre anni fa, si è tirata indietro. A quel punto è stato promesso alla popolazione di Ottava che si sarebbe cercato un nuovo socio in funzione della sopra citata società, ma ciò non è mai avvenuto. Avevo chiesto che si potesse dare ad un privato la possibilità di aprire la farmacia, ma non mi è stata mai data alcuna risposta - dice Desiré Manca -. Quella fatta ai danni della borgata di Ottava è una presa in giro senza precedenti. Collegamenti alla città ridotti all’osso, scarsa illuminazione pubblica, strade da medio evo e erogazione dell’acqua a singhiozzo. A tutto questo si aggiunge il diritto negato ad avere una farmacia. Una assurdità in una città la cui Amministrazione prometteva di volere avvicinare le borgate al centro: a fine mandato sono troppe le promesse non mantenute. Ci hanno preso in giro, la missione è fallita senza appello”.