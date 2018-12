Cartelle pazze, Ferrara M5S: "Caos amministrativo ad Alghero, chiediamo risposte"

Caso cartelle pazze, esternalizzazione del servizio di riscossione e le dimissioni dell'Assessore. L'analisi dell vicenda dal portavoce del M5S Alghero Roberto Ferrara:















"Nel luglio 2016, poco più di due anni fa, dopo l'approvazione da parte della maggioranza della delibera per l'assegnazione della riscossione coattiva, in un nostro comunicato scrivemmo: “non possiamo che essere molto preoccupati per i risvolti che questa decisione potrebbe avere per il futuro di molti cittadini algheresi che dovrebbero essere, da chiunque governa (con noi lo sarebbero), salvaguardati.” Sicuri però che non avrebbero capito quanto da noi asserito, ci spingemmo addirittura oltre analizzando attentamente i costi-benefici di un’operazione scellerata come l'esternalizzazione, arrivando a scrivere: “E’ infatti assolutamente incredibile pensare di appaltare ad una ditta esterna la riscossione coattiva quando, con una piccola parte dei soldi risparmiati con la gestione interna della riscossione ordinaria, si potrebbe tranquillamente creare un ufficio interno alla Secal che si possa occupare appunto di quella Coattiva, raggiungendo dunque due obiettivi strategici per chiunque voglia governare una città salvaguardando gli interessi della collettività. Il primo sarebbe quella di poter creare un servizio a costo zero (vedi investimento fatto con soldi risparmiati), il secondo quello di creare nuovi posti di lavoro in una città che vede un incremento nel numero di disoccupati.”