Unione Italiana Ciechi, per Santa Lucia giornata di eventi nella sede sassarese

L'Unione italiana ciechi e degli ipovedenti aprirà le porte della propria sede per una giornata intera. Il prossimo 13 dicembre, festa di Santa Lucia, l'associazione ha programmato una serie di attività per creare un ponte con la città e il territorio e far conoscere i numerosi servizi offerti ai non vedenti. L'appuntamento prenderà il via alle 10 nella sede di via Quarto 3 con l'accoglienza, la visita alla struttura e momenti conviviali organizzati dai volontari con il contributo di tutti. Nel corso della mattinata gli operatori del Servizio civile aiuteranno i bambini ad addobbare uno speciale albero di Natale: tutti i visitatori sono invitati a portare una pallina su cui verrà stampato in braille il nome del donatore. Alle 17 si terranno due appuntamenti con un taglio medico-sanitario: l'oculista Umberto Murgia, segretario dell'Associazione oftalmologica Sarda, presenterà i risultati della campagna di prevenzione del glaucoma che si è svolta a Sassari gli scorsi 30 novembre e 1 dicembre; a seguire, il professor Alfonso Bolognini e lo staff del Centro Iperbarico Sassarese parleranno dell'ossigenoterapia iperbarica e dell'utilizzo terapeutico dell'ossigeno iperbarico sul pazienteaffetto da retinopatia pigmentosa.Alle 18 verrà celebrata la messa in onore della santa e a seguireverrà offerta la degustazione dei prodotti ricevuti nel corso dellagiornata. «Abbiamo pensato questo evento come un momento di scambio e confronto tra la nostra associazione e il territorio - spiega FrancoSantoro, presidente territoriale dell'Unione italiana ciechi -vogliamo mostrare le nostre attività a iniziare dai corsi di scritturae lettura in braille per proseguire con la stamperia che consente laproduzione di libri per l'infanzia, testi scolastici e l'adattamentodi opere della letteratura sarda».Negli anni l'organizzazione è diventata un punto di riferimento per lefamiglie di non vedenti e per la scuola: «Sono diversi gli insegnantidi sostegno e i parenti dei nostri soci che seguono i corsi - prosegueil presidente Santoro - che si aggiungono al gruppo di bambini eragazzi che imparano prima a scrivere e poi a leggere nel linguaggiobraille». La partecipazione ai corsi è possibile con un semplicecontributo iniziale di 10 euro, che viene utilizzato esclusivamenteper coprire i costi del servizio.Nei prossimi mesi la stamperia dovrebbe essere rinnovata grazie a uncontributo della Regione Sardegna, consentendo all'associazione diimplementare l'attività editoriale anche con il lancio di una rivistain braille. «Abbiamo scelto la festa di Santa Lucia - conclude FrancoSantoro - perché con questo evento vogliamo simbolicamente abbattereil muro tra il buio, che fortunatamente per la gran parte delle