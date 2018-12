Dinamo. Le parole di coach Esposito in vista del II round di Fiba Europe Cup

La Dinamo Banco di Sardegna è arrivata ieri in Olanda dove domani -palla a due alle 19:30- affronterà Donar Groningen nella prima sfida del second round di Fiba Europe Cup. Conclusa la regular season al secondo posto del gruppo H il Banco di Sardegna è stato inserito nel gruppo K, insieme alla Pallacanestro Varese, gli olandesi del Donar Groningen e la formazione cipriota del Larnaca Aek Petrolina.



“Ci prepariamo alla seconda fase della competizione consapevoli che ci aspetta un gruppo diverso dal primo e man mano che si va avanti cresce il livello di difficoltà. Inizia per noi un girone più tecnico e fisico per cui sarà importante resettare tutto della prima fase di coppa il più velocemente possibile, proiettandoci al massimo della concentrazione nel second round”.



Il debutto per i suoi ragazzi è fissato a Groningen, contro un avversario ostico: “Affrontiamo una squadra che nella prima fase ha superato formazioni come Charleroi e Pinar _commenta coach Esposito_, domani dovremo scendere in campo con la massima attenzione. Giocano un basket molto fisico e hanno giocatori esperti con tante presenze nei campionati continentali”. La chiave del Game 1? “Dimenticare la vittoria di Bologna e disputare una gara intelligente e di energia”.