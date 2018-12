Ploaghe, iniziative del Comune per ricordare la figura del Canonico Giovanni Spano

Al Canonico sarà dedicato anche una affascinante lectio magistralis del famoso archeologo e scrittore Valerio Massimo Manfredi che si terrà la sera del 17 dicembre, sempre all’interno dell’ex Convento dei Cappuccini.

































Nei giorni scorsi si sono concluse a Ploaghe le riprese per le video-scenografie che verranno realizzate nell’esclusivo spettacolo teatrale e multimediale dedicato alla figura del Canonico Giovanni Spano, prodotto dall'Associazione Culturale Tra Parola e Musica - Casa di Suoni e Racconti, con il Patrocinio del Comune di Ploaghe e il contributo fondamentale della Regione Sardegna (per manifestazioni celebrative di figure protagoniste della storia e della cultura della Sardegna), realizzato per il 140° anniversario della scomparsa, che andrà in scena il 14 Dicembre, all’interno dell’ex Convento dei Cappuccini di Ploaghe.La troupe è stata diretta dal musicista e compositore Andrea Congia (autore, con il prezioso contributo della ricercatrice Clara Farina, della drammaturgia dello spettacolo), ed era composta da Davide Manca (operatore SAPR Flymedia), Raimondo Piras e Maria Bonaria Lisci (Sardegna Tv Web), Andrea Vinci (operatore e montatore delle video-scenografie oltre che attore dello spettacolo).Durante le riprese, realizzate con la collaborazione del parroco Don Giuseppe Virgilio e della Dott.ssa Rosa Anna Cadau, sono state raccolte immagini significative che tengono conto della vita, della storia, delle scoperte del Canonico Spano, oltre che degli scorci e delle location del paese dove il padre dell’archeologia sarda nacque il 3 marzo del 1803, fra cui la Pinacoteca (dove sono conservate le opere d'arte sacra donate dallo Spano alla comunità ploaghese), la Casa Rettorale, il Cimitero Monumentale (il primo nell’isola ad essere costruito separato dal corpo della chiesa dove si trovano due epitaffi dedicati al padre e alla madre dell'intellettuale), la statua del busto del Canonico realizzata da Giuseppe Sartorio (presente all'interno della Scuola Elementare), la casa del Canonico Spano (acquisita recentemente dal Comune di Ploaghe) e alcuni siti archeologici quali la Tomba dei Giganti di Fiorosu, la Fonte nuragica Frades Mareos e il Nuraghe Attentu (dove lo Spano effettuò il primo scavo stratigrafico sardo).Grande soddisfazione e attesa da parte del Delegato alla Cultura del Comune di Ploaghe Giovanni Salis che ha voluto e promosso l'originale progetto, e del Sindaco Carlo Sotgiu che l’ha sostenuto calorosamente.Allo spettacolo, oltre all’attrice artista della parola e della voce Clara Farina, che recentemente ha ricevuto il Premio Maria Carta alla carriera, e all’attore Andrea Vinci, parteciperanno anche il giovanissimo attore ploaghese Andrea Arru, Su Coro de Piaghe diretto dal Maestro Piero Concu, oltre a diversi musicisti che impreziosiranno la rappresentazione con una colonna sonora scritta appositamente per l’occasione.