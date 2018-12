Al Salon Nautique di Parigi presente la Rete dei Porti della Sardegna

L’impegno promozionale del Consorzio Rete dei Porti Sardegna, proseguirà a gennaio con la partecipazione al Boot di Düsseldorf, dove, per il quindicesimo anno di fila, metterà a disposizione dei consorziati un proprio ampio stand, che sarà arricchito da una serie di eventi e presentazioni che la portualità turistica della Sardegna, riserva ai suoi affezionati utenti.