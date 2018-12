Dimostrazione di Kendo a Sassari. Presenti il campione europeo Mandia e quello italiano Fabio Bussi

La società Shardana Kendo ASD di Sassari, con il supporto della federazione italiana CIK, porta la Nazionale di Kendo a Sassari per un seminario tecnico. Sabato 15 alle 11:00 fino alle 3:00 Open Day dimostrativo per scuole superiori. Dalle 15:30 alle 18:30 e domenica dalle 10:00 alle 13:00 stage dell'i Istituto Canopoleno aperto a tutti. Domenica post partita Dinamo Banco di Sardegna contro Armani Exchange Olimpia Milano, esibizione al palazzetto Palaserradimigni del pluricampione europeo di kendo Fabrizio Mandia e del campione italiano in carica Fabio Bussi. Nel Giappone del 16 ° secolo, periodo delle guerre civili, le tecniche di uso della spada (katana) venivano studiate come questione di vita o di morte. I guerrieri erano addestrati a brandire una spada come se fosse una parte estesa delle loro braccia.



Il kendo, come viene praticato oggi, è stato sviluppato circa duecento anni fa, quando al posto della katana fu ideato lo "shinai", una spada di bambù, per consentire una diffusiona maggiore e più sicura dell'antica arte militare della spada. Benchè poco conosciuto all’estero il Kendo è l’arte marziale più praticata in Giappone. In Europa conta circa 20.000 praticanti.