La giunta regionale riconosce la calamità per gli eventi atmosferici eccezionali. Pronti 3 milioni

Su proposta dell’assessore dell’Agricoltura, Pier Luigi Caria, la Giunta ha approvato oggi una delibera che riconosce l’esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi verificatisi da maggio a novembre 2018. Sempre all’interno della delibera, si è quindi dato mandato al Servizio competente dell’Assessorato dell’Agricoltura di impegnare a favore di Argea Sardegna la somma di 2.997.594 euro, già in disponibilità, quale primo stanziamento, seppur limitato, per la compensazione dei danni subiti dalle aziende agricole e zootecniche. Nel provvedimento si affida a Caria il mandato di sollecitare l’Agenzia Argea Sardegna per la definizione dell’esatto ammontare dei danni prodotti e la delimitazione territoriale degli stessi, così da completare la complessa macro relazione, in corso per tutti gli eventi del 2018, da inviare al ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del Turismo. Tale aggiornamento si è reso necessario a causa dei diversi fenomeni calamitosi che hanno colpito in questi mesi il comparto agricolo e zootecnico isolano. Si è dato inoltre mandato al Presidente Francesco Pigliaru e all’Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale affinché si individuino e si approvino adeguate misure per il sostegno alle imprese agricole interessate da tali avversità atmosferiche.