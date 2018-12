MediterranEU, giovani che cambiano l'Europa

"La città di Alghero, ormai da diversi anni, sta cercando soprattutto di fare in modo che i giovani possano riscoprire e trovare uno sbocco nella cultura d'impresa. In un'epoca in cui il posto fisso non è più garantito, si tenta per quanto possibile di permettere di acquisire con più facilità gli strumenti, le attitudini e le potenzialità, per poter trovare un lavoro nell'impresa e soprattutto in quella innovativa e sostenibile". Lo ha detto il sindaco Mario Bruno, questa mattina, in occasione della presentazione, presso gli uffici di Piazza Porta Terra ad Alghero, del progetto MediterranEU - Giovani che cambiano l'Europa, che vede la collaborazione della Fondazione Internazionale Terzo Pilastro e Rondine, Cittadella della Pace. MediterranEU si rivolge a 30 giovani residenti in Sardegna con l'obiettivo di stimolare i partecipanti alla creazione di idee che possano favorire la nascita di progetti utili per il territorio. I migliori progetti parteciperanno a un percorso di incubazione all'interno della Rumundu Academy con docenti e consulenti che aiuteranno i giovani alla predisposizione dei progetti da presentare all’Amministrazione. Chi supererà questa fase potrà fare un'esperienza all'estero per aggiungere ulteriori stimoli al lavoro fatto fino a quel momento. Parallelamente a questo percorso, verranno selezionati 12 ragazzi provenienti da zone di conflitto per costruire dei progetti da realizzare nei loro paesi di provenienza. Tutti i dettagli del progetto che mette in rete anche la Fondazione di Sardegna, il Parco di Porto Conte e la Fondazione Alghero, sono stati illustrati nel corso di una partecipata conferenza stampa alla presenza, tra gli altri, del responsabile di Rumundu, Stefano Cucca. C'è ancora qualche giorno per presentare le candidature: la scadenza è infatti fissata per la giornata del 15 dicembre 2018 (ore 12.00). Per informazioni in merito al percorso di accelerazione e l’eventuale supporto alla compilazione della candidatura, sono attivi i seguenti contatti: info@rumundu.com. In allegato il bando e uno scatto della presentazione odierna.