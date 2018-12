Nuove reti idriche a Sassari e a Olmedo

Domani, giovedì 13 dicembre 2018, i tecnici di Abbanoa hanno in programma due importanti interventi di efficientamento delle reti idriche a Sassari e a Olmedo che rientrano nel piano delle manutenzioni straordinarie del trimestre in corso. Nella città di Sassari le squadre del Gestore procederanno alla sostituzione di un tratto di condotta posizionata all’interno del partitore di Rodda Quadda dal quale dipende l’approvvigionamento idrico della rete al servizio di Sant’Orsola Nord. In questa zona, per eseguire i lavori, sarà sospesa l’erogazione dalle 8.30 alle 16.30. Nel Comune di Olmedo le squadre di Abbanoa completeranno le operazioni di collegamento della nuova rete idrica realizzata lungo via Kennedy: sarà installata una nuova saracinesca di sezionamento che completerà le opere già realizzate. Dalle 8.30 alle 14.30 sarà necessario sospendere l’erogazione nella parte bassa del centro abitato.Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.