Colpo grosso a Buddusò, centrata cinquina al lotto di 612mila euro

In provincia di Sassari, a Buddusò è stata centrata una cinquina da 612.475 euro, il premio più alto dell'ultimo concorso e il terzo più alto dell'intero 2018. La vincita - riferisce l'agenzia specializzata Agimeg - è stata ottenuta grazie a una giocata su tutte le ruote sui numeri 10-24-32-50-66, tutti puntualmente usciti sulla ruota di Roma, a fronte di una spesa complessiva di soli 4 euro (1 euro per ogni singola sorte di ambo, terno, quaterna e cinquina). Seconda vincita di giornata, pari a 45mila euro, centrata a Roma con un terno secco sui numeri 10-24-32 a fronte di una spesa di 10 euro. Il 10eLotto premia invece Comiso (RG) e Monserrato (CA) con altrettante vincite da 50 mila euro grazie a due 'nove'. In totale da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per oltre 5,2 miliardi di euro.