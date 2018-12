Incidente all'uscita di Alghero. Elicottero e forze dell'ordine sul posto, traffico congelato

Brutto incidente in tarda mattinata alle porte di Alghero. Una fila chilometrica ha intasato l'uscita in direzione Sassari. Traffico congelato, sul posto è intervenuto un elicottero del 118. Non si hanno ancora notizie sulle dinamiche, operatori sanitari, forze dell'ordine, vigili, sono sul posto.