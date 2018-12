Sassari. Presentazione del romanzo “La domenica della cattiva gente” di Marco Lepori

«Ci sono già un tot di pullman col motore acceso pronti a caricarci su. Vediamo il gruppetto degli autisti che sbiancano in faccia non appena capiscono chi siamo. Cosa si aspettavano di scarrozzare? Magari un gruppo di qualche collegio femminile in gita domenicale dal Papa?» Il libro racconta le vicende di un pittoresco gruppo di amici che si riunisce per seguire in trasferta la partita più importante della storia della propria squadra di calcio. Lontani da casa saranno tutti liberi di fare emergere il loro lato peggiore. Un viaggio allucinato, tra risse, furti, scherzi di cattivo gusto, vizi e stravizi. Delle anime dannate che vagano senza un vero scopo nella vita; una trasferta che sarà l’occasione per osservare dentro il buio delle loro esistenze e debolezze. “La domenica della cattiva gente” verrà presentato a Sassari il giorno venerdì 14 dicembre alle ore 18:30 alla Libreria Dessì Mondadori, in largo Cavallotti 17. A dialogare con l'autore sarà Andrea Faedda.





L’autore: Marco Lepori è nato nel 1983 e vive a Castelsardo. Laureato in Teoria e Tecniche dell’Informazione. Collabora alla creazione degli articoli nel blog satirico “Castelsardo Insider”, firmandosi sotto diversi pseudonimi. “La domenica della cattiva gente” è il suo primo romanzo.