LandWorks: l'impegno del Comune di Sassari per la valorizzazione del complesso minerario

Il sindaco Nicola Sanna ha partecipato questa mattina, insieme all'assessore ai Lavori Pubblici Ottavio Sanna e all'assessora alle Politiche culturali e Turismo Manuela Palitta, alla tavola rotonda sul progetto LandWorks Plus all’Argentiera.L'incontro si è focalizzato sugli obiettivi e le strategie del progetto, volto alla tutela, alla valorizzazione e alla rivitalizzazione del complesso minerario.Il Comune di Sassari mette a disposizione del progetto LandWorks, gratuitamente, gli spazi pubblici e le sedi di sua pertinenza: pozzo Podestà, l’antica Laveria in legno, le ex officine prospicienti la laveria, le piazze, le strade, le aree in disuso o abbandonate. Inoltre, concede all’associazione LandWorks il presidio gratuito, per un periodo di sei anni, della sala delle ex officine meccaniche, come sede operativa dell’associazione LandWorks, oltre che le ex forge trasformate in sei piccole foresterie, disponibili ad ospitare gratuitamente artisti e studiosi per residenze artistiche e di ricerca. Affida all'associazione, inoltre, l'incarico di supporto alla valorizzazione culturale e turistica dell'area mineraria dell'Argentiera e di coordinamento nell'ambito del progetto di fruizione e valorizzazione turistico-culturale per il reintegro di sette figure professionali (lavoratori ex Ati-Ifras) per un periodo di sei mesi nel 2018 e di ulteriori sei mesi nel 2019. I lavoratori garantiscono le attività di apertura e chiusura, custodia, sorveglianza, accoglienza e prima informazione al pubblico nei locali di pozzo Podestà, Sala Conferenze e della Laveria.«Con la sigla del protocollo d'intesa - ha detto il sindaco – il Comune si è impegnato a condividere con l'associazione LandWorks, il Parco geominerario, l'Università, l'Accademia di Belle Arti, l'Istituto Devilla, l’Associazione Erasmuss-Esn Sassari e l’Associazione Culturale Formore Istruzione le attività di ricerca e l'individuazione di processi di rigenerazione del sito minerario. Un impegno che prosegue con il reperimento di ulteriori fondi, alcuni dei quali inseriti anche nei progetti della Rete Metropolitana del Nord Sardegna, che saranno presto finanziati. L'Argentiera è un luogo della memoria che è capace di creare nuovo sviluppo: il progetto LandWorks coglie appieno questa duplice anima dell'antico sito minerario».«La valorizzazione passa anche dal decoro e dalla sicurezza urbana – ha aggiunto l'assessore Ottavio Sanna -. L'amministrazione ha garantito finora una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che hanno riguardato le bonifiche, l'illuminazione, le strade, i muri di contenimento e il cimitero. E altri interventi, che hanno l'obiettivo di combattere il rischio idrogeologico, sono in fase di programmazione».«La fruizione naturalistica e ambientale si lega alla valorizzazione culturale e turistica di questo importante sito minerario - ha detto l'assessora Palitta –. Le attività che saranno sviluppate dall'associazione LandWorks dovranno essere oggetto di condivisione con il Comune, che garantisce il massimo supporto».