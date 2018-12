Coldiretti Nord Sardegna. Scuola di Campagna Amica per 200 bambini di Sassari

“La rete di Campagna amica è impegnata su più fronti anche con diversi progetti didattici rivolti alle scuole – affermano da Coldiretti Nord Sardegna partner dell’iniziativa – grazie ai quali i bambini attraverso il gioco conoscono e sperimentano i processi di trasformazione dei prodotti agricoli, oltre al contatto diretto con la terra e gli agricoltori”.

















Campagna Amica a scuola insieme all’Associazione Culturale Taribari propone a 200 bambini l’educazione alla riscoperta del cibo giusto.Un progetto che coinvolge due istituti scolastici di Sassari e che vede coinvolti oltre l’associazione, il tutor del mercato e le aziende di Campagna Amica.Ieri il via con la merenda a km0 riservata ai bambini dell’Istituto Pellegrini di Sassari che hanno partecipato in camera di Commercio al workshop “Premio Scuola digitale”.Oggi invece a scuola gli alunni dell’Istituto comprensivo Pertini – Biasi hanno partecipato al laboratorio sul miele e le api.La prossima tappa, lunedì, ci sarà la visita all’azienda del fratelli Saba di Sassari dove i bambini si industrieranno nella lavorazione del formaggio.Il progetto si concluderà il 21 dicembre all'interno del mercato coperto di Campagna Amica nel centro Commerciale Luna & Sole con il laboratorio della pasta fresca. In quella occasione saranno consegnati anche gli attestati di Campagna Amica.