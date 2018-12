Sassari. Arriva per tutti i richiedenti il "reddito di inclusione sociale"

I 2789 nuclei inseriti in graduatoria per il Reis (reddito di inclusione sociale) potranno ricevere il contributo. La Regione Sardegna ha assegnato al Comune di Sassari l’intera somma richiesta, per un valore di 3.434.423,72 euro. La cifra consente ora di coprire tutto il fabbisogno comunicato dal Comune, complessivamente stimato in 5.480.010 euro.

Grazie al riconoscimento dell’intero importo è possibile erogare il beneficio economico a favore di tutte le istanze in possesso dei requisiti previsti nell'avviso pubblico.

Il comune comunica che gli uffici hanno già disposto la liquidazione per i primi 1895 nuclei della graduatoria e stanno ora predisponendo le liquidazioni a favore dei restanti aventi diritto.

Come di consueto, ai beneficiari sarà comunicata, tramite sms, la data di riscossione del contributo.