Sassari. L'ironia di Trilussa in scena per la rassegna "Isola dei teatri"

Proseguono gli appuntamenti della ventitreesima edizione del Festival internazionale “Isola dei Teatri” in programma nello Spazio S’Arza di Sassari fino al 15 dicembre 2018. Oggi il Teatro Potlach di Fara Sabina (RI) presenta i suoi “Dialoghi con Trilussa”: in scena l’attrice Daniela Regnoli che, attraverso alcune delle più belle poesie di Trilussa, regala agli spettatori uno spaccato della società di allora, utile per riflettere su quella odierna. Un dialogo, più che un monologo, con il poeta romano che con la sua ironia e la pungente satira è riuscito a raccontare oltre cinquantanni di cronaca italiana e romana.

L’ingresso agli spettacoli è 12 euro biglietto intero – 8 euro ridotto. La rassegna Isola dei teatri è realizzata grazie al patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, degli Assessorati alla Cultura e al Turismo della Regione Sardegna, dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna.