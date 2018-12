Strage al mercatino di Natale di Strasburgo,l'europarlamentare sardo Maullu:"Tensione alle stelle"

Dopo l'attentato al Marcatino di natala di Strasburgo, la città è ancora in preda alla tensione. E' caccia al killer, la città è blindata e l'allerta scurezza è ancora massima. C'è un clima ancora molto teso, ce lo ha confermato l'europarlamentare Stefano Maullu che proprio nel momento della strage, stava pranzando in un locale del centro. Sentito dalla redazione di Sassari notizie ha così commentato:







"C'è un clima molto teso, ma personalmente io e i miei collaboratori grazie al cielo stiamo bene. Ero in un ristorante nel centro di Strasburgo, il locale è stato chiuso e siamo rimasti all'interno, con agenti delle Forze dell'Ordine che stazionavano appena fuori. La città è sotto shock, ovviamente, così come lo siamo noi che viviamo Strasburgo in occasione di ogni sessione plenaria. Siamo rimasti bloccati nel ristorante fino a mezzanotte, mentre capivamo minuto dopo minuto ciò che era accaduto, per fortuna in totale sicurezza. Oggi la città è blindata, sia nel centro sia nella zona del Parlamento Europeo. E' un momento di tristezza e rabbia, perché per l'ennesima volta viene colpito il cuore dell'Europa e, simbolicamente, il nostro Natale, le nostre tradizioni, la nostra identità, la nostra cristianità. Seguiamo con apprensione gli sviluppi, soprattutto le condizioni di un giovane giornalista italiano rimasto ferito, e attendiamo la cattura dell'attentatore che – come troppe volte è già successo in Francia – era già noto alle Forze dell'Ordine come soggetto a rischio e radicalizzato."