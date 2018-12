Sassari. Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl propongono a Nicola Sanna un consiglio comunale aperto

Nel frattempo e al fine di garantire condizioni salariali ed occupazionali, si stanno tenendo incontri tra le Organizzazioni Sindacali e le Rappresentanze datoriali per esaminare congiuntamente eventuali ricorsi alle misure a sostegno del reddito, così da preservare i livelli occupazionali nel caso in cui le soluzioni in campo subiscano ulteriori rinvii."





















I sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl al fine di rilanciare la vertenza della casa di cura Policlinico Sassarese, hanno proposto al Sindaco Nicola Sanna e al Consiglio Comunale, la convocazione di un Consiglio Comunale "aperto", allargato anche ai Sindaci e rispettivi Consigli Comunali che compongono la Rete Metropolitana del nord ovest, per dibattere sulla difficile situazione della casa di cura, così da produrre un documento politico di forte rivendicazione, a difesa dell'intero territorio "privato" a tutti gli effetti di un'ospedale che andava incontro ai bisogni di salute, sostituendosi in termini complementari al sistema pubblico."Questa iniziativa deve dare la giusta spinta affinché l'Assessorato compia ogni possibile azione a sostegno dei 200 posti di lavoro. A sostegno di un piano di salvataggio, sul quale, lunedì 17 p.v., auspichiamo il via libera da parte del Giudice, così da consentire la cessione dell'azienda al nuovo gestore "Habilita" chiamato a finanziare il ri-ammodernamento della struttura in un percorso di accreditamento "modulare" per arrivare in tempi rapidi alla piena operatività..