Triplo colpo Torres. In arrivo dalla Lega Pro l’attaccante Manuel De Carolis

Il colpo di mercato rossoblù si chiama Manuel de Carolis, attaccante classe ‘96 proveniente dalla Lega Pro, con la maglia della Vibonese. Punta centrale di grandi doti tecniche, corteggiato in questa finestra di mercato da numerose società di serie D, ha scelto Sassari e la Torres per la sua seconda parte di stagione.Nato a Latina il 10 agosto del 1996, De Carolis è cresciuto calcisticamente nel Pescara dove trascorre tre anni nel settore giovanile prima di passare al Latina. Esordisce in serie D nel 2015 con l’Isola Liri (19 presenze e 2 gol) per poi passare nella stagione successiva alla Gladiator (22 presenze e 7 gol) .Nel campionato 2017/ 2018 si divide tra Vibonese e Varese, sempre in serie D, ma a Vibo torna in questa stagione ed esordisce tra i professionisti. Da subentrante sigla la sua prima rete in Lega Pro.Avendo giocato lo scorso 23 dicembre, De Carolis potrà essere disponibile per mister Sanna solo dopo il 22 gennaio (per la gara contro il Castiadas).



Le sue prime parole in rossoblù sono di grande entusiasmo: “ E’ vero scendo di categoria – conferma ai microfoni di Radio Torres – ma lo faccio con piacere, non solo per rilanciarmi, visto il poco spazio avuto a Vibo, ma, soprattutto, perché la chiamata della Torres mi ha fatto un grande piacere. Non ho avuto alcun dubbio quando ho parlato con il presidente, nonostante le numerose richieste per altre società di serie D. Quella di Sassari è una piazza che parla da sé, è il posto giusto e non vedo l’ora di poter incontrare i miei compagni e dare una mano al gruppo in questo campionato”. A Sassari De Carolis troverà il compagno di reparto Massimo Camilli, cresciuto come lui nel settore giovanile del Pescara.

Il mercato della Torres si completa anche con l’arrivo di due giocatori classe 1999: l’esterno d’attacco Alberto Salata e il terzino sinistro Emanuele Valerio.



Nato a Padova l’8 febbraio del 99, Salata è cresciuto calcisticamente nel Calcio Padova, dove ha svolto tuttala trafila delle giovanili per approdare fino alla prima squadra. Lo scorso anno ha militato nella primavera del Cittadella (24 presenze). Ha iniziato la stagione 2018/2019 nel Campodarsego, con 5 presenze in serie D. Il giocatore, che si allenava con i compagni da una settimana, sarà da subito a disposizione del tecnico Marco Sanna.Arriva in prestito dalla primavera del Torino il terzino sinistro Emanuele Valerio. Nato a Torino il 7 aprile del 1999, Valerio ha sempre indossato la maglia granata dal 2015. Ha iniziato questa stagione nel Forlì, in serie D, con 4 presenze prima di un infortunio che l’ha tenuto fermo per due mesi. Ristabilitosi completamente arriva a Sassari con grandi motivazioni. I due nuovi rossoblù andranno ad infoltire il parco giocatori fuoriquota.



Lascia ma solo momentaneamente la Torres e Sassari il classe ‘ 99 Akpan Ayo. Per lui, dopo accertamenti medici, è stata diagnosticata un’ernia inguinale che necessiterà di un’operazione che, in accordo con la Società, il giocatore farà nel centro medico di Liverpool dove risiede. Il giocatore, che resta un tesserato rossoblù, non sarà disponibile prima di due mesi.