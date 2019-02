Sassari. Unione Italiana Ciechi, al via il progetto "Differenti Abilità"

L'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS è un ente morale con personalità giuridica di diritto privato, nata per rappresentare e tutelare gli interessi morali e materiali dei non vedenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L’Associazione Italiana Dislessia (AID) è un’associazione di promozione sociale a livello nazionale che si occupa di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) fondata nel 1996 a Bologna. A oggi è la più influente associazione italiana sui temi dei DSA, con 98 sezioni dislocate su tutto il territorio italiano, gestite da volontari AID, e un totale di 17.906 soci (dati aggiornati al 31 dicembre 2018). I soci dell’Associazione sono genitori e familiari di bambini dislessici, dislessici adulti, medici, psicologi, logopedisti e insegnanti.























Centoventiquattro ore di formazione per genitori e insegnanti su come costruire una scuola più accessibile e inclusiva per gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali. Con un convegno organizzato il prossimo 18 gennaio prenderà il via il progetto "Differenti abilità" promosso dalla sezione territoriale dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (Uici) con la collaborazione dell'Associazione Italiana Dislessia (Aid) di Sassari e il finanziamento della Fondazione di Sardegna. L'evento di apertura si terrà alle 15 e 30 nella sede della Fondazione di Sardegna in via Carlo Alberto 7 a Sassari. L'appuntamento sarà l'occasione per presentare gli obiettivi dell'intervento e fare il punto con gli esperti su come il mondo della scuola risponde alle esigenze degli alunni con difficoltà di apprendimento o con disabilità e delle loro famiglie. Il 24 gennaio partirà il corso vero e proprio: sarà possibile seguire gratuitamente tutta l'attività formativa o scegliere singoli moduli. Il progetto, che si concluderà ad aprile, prevede anche il coinvolgimento degli stessi alunni.I lavori saranno introdotti dalla vice presidente della Fondazione di Sardegna, Angela Mameli, dal presidente territoriale dell'Unione italiana ciechi, Franco Santoro, dal presidente nazionale UICI Mario Barbuto, e dalla vice presidente nazionale AID, Antonella Trentin. Alle 17 sarà la volta delle relazioni di Paola Torcolini, Esperta in Tiflodidattica e LIS, che affronterà il tema "Didattica: significato, strategie ed esperienze"; Marco Condidorio, coordinatore commissione nazionale istruzione UICI, approfondirà l'argomento "Dall’Uguaglianza all’equità nei processi di didattica per alunni e studenti in condizioni di disabilità" mentre Maria Antonietta Meloni, parlerà della didattica inclusiva come strumento di contrasto alla dispersione scolastica; chiuderà la professional counselor Sabrina Salis con l'invito "Carpe Diem... - prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro". Chi seguirà il convegno riceverà un attestato di partecipazione.«Abbiamo promosso questo progetto perché crediamo nel lavoro di rete - spiega Franco Santoro - e nel dialogo tra tutti gli attori della scuola: genitori, insegnanti e alunni. La nostra associazione nasce per abbattere le barriere e riteniamo che la formazione sia lo strumento migliore per raggiungere questo obiettivo. Vorremmo che negli istituti scolastici nascesse un ulteriore momento di confronto sulla gestione del disagio, provando anche a battere nuove strade». Tra i temi affrontati nel corso ci saranno la teoria degli apprendimenti, i metodi di studio, la didattica inclusiva, il coding, l'uso delle nuove tecnologie e così via. Il modulo specifico per studenti di dodici ore sarà dedicato alla relazione con i compagni con disabilità. Per chiedere informazioni o iscriversi è possibile rivolgersi alla segreteria Uici in via Quarto 3 a Sassari, telefonare al numero 079233711 o mandare una mail a uicss@uiciechi.it.