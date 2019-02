Alghero. Beneficenza Airc, consegnato il ricavato della festa al Matherland

Questa mattina, negli uffici comunali di Porta Terra, il Sindaco Mario Bruno ha incontrato la rappresentante locale dell'AIRC ( Associazione Italiana Ricerca sul Cancro ) Paola Cattogno per la consegna del ricavato della festa organizzata lo scorso 3 gennaio dal luna park Matherland. All'incontro era presente anche Luciano Marengo in rappresentanza del Matherland il quale ha organizzato l'evento, mettendo a disposizione gratuitamente l'intera struttura. “Grazie agli algheresi e grazie a Matherland – ha detto il sindaco Mario Bruno – un'iniziativa importantissima che, in questo caso, va a sostenere la ricerca sul cancro. Sostenere la ricerca, stare dalla parte di chi ha bisogno, dei più deboli è un dovere morale di tutti noi”. Alle parole del primo cittadino fanno eco quelle di Luciano Marengo: “Con tutti i collaboratori del Matherland, quest'anno, abbiamo deciso di sostenere la ricerca sul cancro e gli algheresi hanno risposto benissimo con in testa il sindaco Mario Bruno che è molto sensibile ad iniziative benefiche – ha proseguito Marengo – oltre 3700 euro di incasso sono un grande risultato se si tiene conto della giornata infrasettimanale nel periodo invernale. Tra l'altro è stata la prima volta in assoluto che abbiamo installato il luna park ad Alghero nel periodo natalizio con la novità della pista di pattinaggio sul ghiaccio che è stata voluta dal sindaco in persona”. Ovvia la soddisfazione da parte di Paola Cattogno che, insieme a Paola Fiore, rappresenta l'AIRC ad Alghero: “non avevo dubbi sul grande cuore degli algheresi, sempre presenti ai nostri appuntamenti. Ringrazio il luna park Matherland e il sindaco Mario Bruno per la sensibilità. Colgo l'occasione per ricordare i prossimi appuntamenti AIRC ad Alghero il 26 e 27 gennaio per le Arance della Salute in piazza della Mercede”.