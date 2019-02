Accise Sardegna. Il Ministro Salvini: "Mi occuperò del problema nel Consiglio dei Ministri"

Questa mattina il Coordinatore Regionale, Pietro Fois, grazie anche al Commissario Regionale della Lega, On. Eugenio Zoffili, ha illustrato e consegnato una lettera sulla vertenza accise al Ministro Salvini che ha assicurato massimo impegno per tutelare i diritti dei Sardi. “Vogliamo con determinazione raggiungere un risultato storico”, ha dichiarato Fois, “dunque dobbiamo immediatamente riaprire la vertenza sulle accise dei prodotti petroliferi. Noi Riformatori siamo convinti che il danno ambientale, legato all’attività degli stabilimenti di lavorazione del petrolio, non possa essere ripagato ai sardi in alcun modo, ma è addirittura una beffa colossale che la Sardegna sia esclusa persino dal giusto risarcimento attraverso la percezione delle imposte garantite dalla legge. Stiamo parlando di quattro miliardi di euro all’anno, metà del bilancio regionale”.



“La straordinaria attenzione e l’impegno di occuparsene personalmente al consiglio dei Ministri, ha concluso Fois, apre la porta alla soluzione del problema: non ci fermeremo”.