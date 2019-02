Corso di Primo Soccorso Pediatrico a Sassari

E' nuovamente a disposizione dell'utenza il "Corso di Primo Soccorso Pediatrico" per genitori, nonni, insegnanti ed operatori del settore infantile e pediatrico, personale sanitario e studenti di medicina ed infermieristica.

Mercoledì 6 Febbraio 2019 p.v. con inizio alle ore 09:00 e conclusione alle 13:00 (durata quattro ore) presso il Centro Formazione RAHP in Viale Caprera 1/c a Sassari si terrà un appuntamento importante con la prevenzione e la sicurezza dei nostri bambini. Lo stesso corso verrà replicato in edizione pomeridiana dalle ore 14:00 alle ore 18:00 (durata quattro ore) per coloro che sono impossibilitati a seguire la mattina.



Info ed iscrizioni: rahp80@yahoo.it Tel. 079 274573; 338 2202502