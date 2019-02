Cani, Pd: "Facciamo chiarezza su questione energetica. Basta con passerelle e spot beffa "

Riportiamo la nota stampa del segretario regionale del pd Emanuele Cani in merito alla questione energietica:



"La Sardegna rischia di trovarsi, fra qualche anno, senza energia ma probabilmente i rappresentanti del governo nazionale non se ne sono accorti. Forse sono troppo impegnati a chi la spara più grossa. Da chi invoca i forconi e gogne di piazza a chi disattende incontri annunciati con i lavoratori (per esempio Portovesme). Però c’è anche chi dice che ci salveremo con le rinnovabili. Siamo convinti che l’uso del carbone debba cessare, ma siamo veramente interessati a capire come si fa a governare la transizione dato che chi governa è contrario al metano e alla dorsale. Forse sono stati distratti dalla smania di giustificare l’insuccesso del reddito di cittadinanza o qualche altra promessa che comincia a non essere attuata. Basta con gli spot, i ministri in carica da quasi un anno si occupino dei problemi reali."