Trasporti aerei, la Argiolas a Tonineli: "Bandi per il turismo già partiti"

“Sbaglia il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli a definire ‘mai partito’ il cosiddetto bando per la destagionalizzazione. Infatti, le azioni del “bando per la pubblicità e marketing della Sardegna attraverso il sistema del trasporto aereo”, questo il nome corretto, sono partite nelle scorse settimane e ormai pienamente operative, come è facile verificare attraverso i siti degli aggiudicatari dei diversi lotti.

Non è invece ancora arrivato dal ministero dello Sviluppo economico il parere sulla partecipazione delle Camere di commercio alla DMO regionale, ultimo tassello mancante per la costituzione della società che si occuperà di far cambiare marcia alla promozione turistica della Sardegna. Su questo, vista l’attenzione 'disinteressata' riservata da entrambi alla nostra isola in questi ultimi giorni anche in materia di turismo, chiediamo che il ministro Toninelli si faccia promotore di un intervento risolutivo sul compagno di partito Di Maio”. Così l’assessora del Turismo, Artigianato e Commercio Barbara Argiolas risponde ad alcune affermazioni odierne del ministro dei Trasporti