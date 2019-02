Aou Sassari. Aggiornamento del sistema operativo, casse ticket chiuse

A partire da domani, venerdì 18 gennaio, il sistema operativo delle casse ticket dell'Aou di Sassari sarà interessato da un intervento di aggiornamento.

Il fornitore esterno del servizio, infatti, ha fatto sapere che le operazioni di aggiornamento inizieranno alle ore 16 di venerdì e si concluderanno alle ore 24 di domenica 20 gennaio. Queste attività comporteranno un'interruzione del servizio delle casse ticket.

Per questo motivo gli utenti che sabato mattina dovessero avere una visita programmata nelle strutture Aou, sono invitati a recarsi allo sportello cassa per il pagamento del ticket nella mattina di venerdì.

Il laboratorio analisi di via Monte Grappa, inoltre, ha fatto sapere che a causa di questo blocco sabato mattina saranno accettate soltanto le richieste urgenti degli utenti esterni.