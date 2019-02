Liceo Scientifico e Linguistico di Castelsardo: "Open Day" il 25 gennaio

Il Liceo Scientifico di Castelsardo è una bella e solida realtà del territorio: una tradizione di studi che oramai sfiora il mezzo secolo. Dalle sue aule sono usciti validi professionisti nel campo medico, scientifico e letterario, docenti, diversi imprenditori (anche nel campo turistico alberghiero) ma anche validi esponenti nel settore politico e amministrativo. È questa la Storia del Liceo di Castelsardo che dopo una prima fase quasi avventurosa e pionieristica, dove l’impegno per il suo successo e mantenimento è stato speso anche da alcuni ex alunni ora docenti, è riuscito a superare indenne i diversi piani di razionalizzazione delle scuole secondarie della Provincia, e da una decina d’anni ha trovato la sua sede definitiva a Lu Bagnu in via Mediterraneo. L’edificio si offre come uno dei più moderni e sicuri per quanto riguarda tutto il panorama edilizio scolastico provinciale (lo stabile è presidio in caso di emergenza nel piano territoriale della protezione civile), circondato da un ampio spazio verde di libero accesso per i ragazzi, attento all’ambiente (è fornito di tetto destinato alla produzione di energia elettrica), dotato di produttivi laboratori di fisica, informatica, chimica, lingue. Sin dalla sua costruzione la struttura è stata pensata per azzerare le barriere architettoniche interne ed esterne così da favorire nella realtà scolastica quotidiana il progetto di una scuola inclusiva e anche molto accogliente anche grazie all’impegno decorativo operato dagli studenti negli ultimi anni. Tradizione e modernità che permettono lo sviluppo di un rapporto forte tra studenti e insegnanti favorendo la costruzione di un percorso scolastico fecondo, razionale, ma principalmente umano e diretto.

Come da tradizione il percorso di studio del Liceo Scientifico è orientato ad approfondire al meglio l’umanesimo letterario (classico, medievale e moderno), quello scientifico (matematica e scienze sperimentali) includendo spazi di approfondimenti in campo linguistico, sportivo e tecnologico. In pratica allo studente sono presentate tutte le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e per individuare le forme e le evoluzioni del linguaggio moderno. Una gamma che non preclude, di fatto, l’iscrizione a nessun successivo corso universitario, ma allo stesso tempo offre una solida base per l’immediato inserimento nel mondo del lavoro.

Allo stesso modo, il Liceo Linguistico offre un approfondimento e una formazione orientata ad assumere capacità comunicative e culturali in tre differenti lingue straniere. In modo particolare quello di Castelsardo, oltre all’inglese e francese, associa lo studio del russo rispondendo in questo modo alle esigenze espresse da questa parte della regione. Lo studio delle tre lingue, che parte sin dal primo anno, si articola anche con la presenza di docenti di madre lingua e con la partecipazione degli studenti a periodi di studio all’estero. Il tutto è orientato al conseguimento delle certificazioni internazionali con crediti riconosciuti a livello universitario e mondiale (PET, FIRST B1 e B2). In questo modo si va concretizzare una coerente continuità con i corsi di Lingue offerti dall’Università di Sassari. Nel 2020 i primi studenti del linguistico di Castelsardo termineranno il loro percorso di studio.

Tutti gli studenti di Castelsardo, grazie all’impegno dei docenti, partecipano a pieno titolo a diverse manifestazioni nazionali internazionali come le Gare di Matematica, le Olimpiadi di Filosofia, la Scienza in Piazza e la prestigiosa Model United Nations (MUN) in pratica meeting che hanno come scopo la simulazione del meccanismo di funzionamento di alcuni organi delle Nazioni Unite.



Al fine di agevolare la scelta degli studenti delle medie da compiere on line (una scelta che si ricorda scade il 31 gennaio) il Liceo di Castelsardo organizza il suo Open Day 2019 il 25 gennaio. Scegliere una scuola superiore non è un compito facile né per gli studenti ne per i genitori. Per questa ragione si è pensato di organizzare una giornata aperta, a partire dalle nove, dedicata alla conoscenza della scuola attraverso un itinerario guidato tra laboratori linguistici, scientifici e sportivi offrendo tutte le informazioni sui corsi di studio. Nella giornata sarà presente una postazione per fare direttamente l’iscrizione.