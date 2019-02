Dinamo, ecco le new entry biancoblù

Justin Carter: "Sono molto contento di aver ricevuto la chiamata di Sassari, ho avuto la possibilità di parlare a lungo con coach Esposito che mi ha raccontato la sua storia come giocatore prima e poi come allenatore e quello che sta facendo quest’anno a Sassari con il suo gruppo. Sono qui per giocare, per divertirmi e fare quello che so fare meglio, anche se sono fermo da un po’ conto di rimettermi in gioco rapidamente".













"Ci tengo particolarmente a ringraziare tutti i miei collaboratori per il lavoro incredibile fatto negli ultimi cinque giorni per iil tesseramento dei questi giocatori - ha detto in apertura Federico Pasquini - che potremo mettere in campo già domenica. E’ stato davvero un lavoro straordinario, grazie alla grande collaborazione delle ambasciate di Huston e Chicago ma anche grazie al grande lavoro di chi si è dedicato senza orario.Dopo quanto capitato a Desio negli ultimi 40 secondi della gara contro Cantù - ha aggiunto il gm biancoblù - con l’infortunio a Bamforth abbiamo deciso fare un doppio intervento sul mercato subito, anche se questo comporterà l’inserimento di due giocatori nuovi e inevitabilmente il dover lavorare per ricostruire quella che è la chimica di squadra, cosa che non si inventa. Desso ci vuole pazienza per inserire questi due giocatori che hanno caratteristiche diverse rispetto a quelle di Bamforth e Petteway, all’interno di una squadra che sta andando molto bene. Speriamo che ci sia buona collaborazione da parte del gruppo che è qui da agosto e i nuovi arrivati, le due cose devono andare di pari passo perché venga raggiunto l’obiettivo bene e nel minor tempo possibile".Tyrus McGee: "Sono molto felice di essere qui, molto contento di lavorare di nuovo con coach Esposito con cui ho lavorato lo scorso anno. Ho iniziato la stagione in Turchia, dove sono stato fino a dicembre e dove le cose non sono andate come sarebbero dovute andare. Ora sono qui per dare il mio contributo alla squadra, per andare fino in fondo e fare qualcosa di importante".