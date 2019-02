Alghero, il Forte della Maddalena ripulito e riordinato

di SSN

Il Forte della Maddalena ripulito e riordinato. Diversi giorni di lavoro hanno riportato alla luce la bellezza del tratto di fortificazione che confina con la piazza civica. La zona è stata completamente liberata dalle erbacce e dagli arbusti, compresa la parte alta delle mura nella quale avevano messo radici alcuni alberi. L’intervento, predisposto dall’ufficio manutenzioni nell’ambito della programmazione delle opere di manutenzione del verde in città, ha rimesso in condizioni di decoro l’intera area, con evidenti risultati. Posto in opera, inoltre, un sistema di protezione sul terreno per impedire le crescita delle erbacce, ricoperto da uno strato di ghiaia.