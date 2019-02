Sempre libera, la lirica per tutti concede il bis

di SSN

Dopo la pausa natalizia, l’Opera torna in Libreria. Riprenderanno a partire da domani gli appuntamenti domenicali della rassegne di guide all’ascolto “Sempre Libera - la lirica per tutti” organizzate dall’Associazione Culturale Parabà in collaborazione con la Libreria Dessì di Chicca Pulina e Momo Piras.



Quattro imperdibili appuntamenti domenicali, alle 17 nel salotto della storica Libreria in Largo Cavallotti a Sassari, per scoprire aneddoti, trame e gli aspetti salienti che caratterizzano l'Opera.



Tra un sorso di te ed una fetta di torta offerti durante l’evento, il M° Pietro Paolo Piana, supportato dalla giornalista Rachele Falchi, accompagnerà i partecipanti in un intenso viaggio, in quattro appuntamenti, nel mondo della Lirica con l’ausilio di videoproiezioni e momenti di ascolto guidato.



Si comincia domani con “Parigi, oh cara - l'Opera, letteratura e pittura nella grande rivoluzione culturale tra '800 e ‘900”,

un viaggio negli ambienti culturali parigini a cavallo tra due secoli, dove Opera, letteratura e pittura sono state la massima espressione di una società in pieno mutamento.



Il Docente: Pietro Paolo Piana è professore di pianoforte, laureato presso il Conservatorio “Arrigo Boito" di Parma, con all’attivo anche un Master in Management, Marketing e Comunicazione della musica presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Nel corso della sua carriera ha svolto attività professionale per, tra gli altri, l’Ente Concerti “Marialisa de Carolis” di Sassari, la Fondazione “Teatro Lirico” di Cagliari, Ferrara Musica, l’Accademia “Santa Cecilia” di Roma.

Rachele Falchi, presidentessa dell’Associazione Parabà, è giornalista e blogger, esperta in comunicazione pubblica. Ha lavorato per importanti istituzioni quali Università di Sassari, Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Conservatorio Luigi Canepa e attualmente cura la comunicazione per l'Ersu di Sassari e l'Azienda Trasporti Pubblici.

È infine la fondatrice del blog www.bainzu.com dove racconta il mondo, con un occhio attento all'isola.



Ecco le prossime date per la #Winteredition 2019:



DOMENICA 3 FEBBRAIO / h 17

Eroine e interpreti femminili più amate di sempre



DOMENICA 17 FEBBRAIO / h 17

Eroine e interpreti femminili più amate di sempre



DOMENICA 3 MARZO / h 17

Opera e Cinema



Dove: Libreria Dessì - Mondadori | Largo Cavallotti 17, Sassari



Per info e prenotazioni: 3401560969