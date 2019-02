Sconfitta casalinga per la Torres

di SSN

La Torres non trova la via della rete e perde al Vanni Sanna 1-0 contro un Monterosi che capitalizza al meglio la prima e unica azione della gara al 4' con Pellacani. Sul risultato negativo pesa come un macigno il rigore sbagliato al 17' della ripresa da Peana.