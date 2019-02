Elezioni regionali, domande per il voto domiciliare

Il 4 febbraio scadono i termini per la richiesta di voto nell'abitazione in cui si vive. Possono presentare la domanda, con le modalità indicate nel sito www.comune.sassari.it , le elettrici e gli elettori iscritti nelle liste elettorali affetti da gravissime infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento da casa