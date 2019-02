Brutto infortunio per il portiere degli Allievi regionali della Torres, rischia di perdere un rene

Riportiamo la nota dell'ufficio stampa della Torres nella quale si racconta dell'infortunio del portiere degli allievi regionali della Torres e i commenti dell'allenatore:







"Il week end delle squadre del vivaio rossoblù è stato più che positivo sul fronte dei risultati con tutti successi nei rispettivi campionati. L'ultima squadra a scendere in campo domenica è stata quella degli Allievi regionali di mister Ribichesu. Il 6-0 sul Sorso non ammette repliche ma è grave l'episodio che ha coinvolto il portiere rossoblù di 15 anni José Vasquez e che lascia l'amaro in bocca, come sottolinea lo stesso mister Ribichesu: "Eravamo sul 5-0 per noi, una palla trattenuta a terra dal portiere e l'avversario invece di fermarsi gli va addosso. Purtroppo non è il primo episodio durante le nostre gare. Sono vent'anni che alleno ma mai come in questa mia prima stagione con la Torres ho visto tanto accanimento verso la maglia che indossiamo. Lo trovo allarmante e certamente incomprensibile visto che giochiamo contro squadre del territorio, non certo dei nemici, anche perché si parla di calcio giovanile e talvolta ce ne dimentichiamo. José è in ospedale e dovrà restarci per una settimana in osservazione. Ha un'emorragia e rischia di perdere il rene compromesso dalla costola incrinata. Credo che questo episodio debba essere un monito perché il calcio giovanile è uno sport in cui, è vero, c'è il contatto fisico, ma il tutto deve essere riportato alla correttezza e soprattutto al rispetto degli avversari, qualunque maglia indossino. Facciamo tutti il tifo per lui, perché possa tornare subito in forma e riprendere il suo posto tra i pali". Ieri il ragazzo ha ricevuto tante visite, dal presidente Sechi ai dirigenti Torres e, in ultimo, dal suo mito Tore Pinna."