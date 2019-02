FAITA FederCamping Sardegna, il 2019 un anno dedicato alla promozione dell’eccellenza sarda

“Anche quest’anno come da tradizione parteciperemo alle più importanti fiere di settore in tutta Europa, - ha dichiarato Nicola Napolitano, Presidente di FAITA FederCamping Sardegna – abbiamo iniziato con Germania e l’Austria, dove abbiamo riscontrato una buona risposta di mercato, proseguiamo con Spagna, Belgio, Olanda, Francia e Inghilterra che sono da sempre i nostri principali mercati di riferimento. Il nostro impegno però non trova spesso un contraltare nell’azione delle istituzioni pubbliche. Ad esempio, se si prendono in considerazione le problematiche legate ai collegamenti per l’isola: il trasporto aereo risente dei ritardi programmatici dell’amministrazione, come recentemente sottolineato dalla cronaca; mentre per quanto riguarda il collegamento via mare ci stiamo impegnando individualmente come imprenditori a collaborare con alcune compagnie di navigazione quali Sardinia Ferries e Grimaldi. Ci auguriamo che dei provvedimenti risolutivi possano essere presi al più presto, così da poter offrire una valida offerta turistica anche a chi vuole visitare la Sardegna fuori stagione”.

















FAITA FederCamping Sardegna inizia il nuovo anno con numerosi progetti in programma, tutti finalizzati a promuovere la Sardegna e i suoi prodotti in Italia e in Europa.Oltre alla consueta partecipazione ad almeno 15 fiere di settore in tutta Europa, nel corso del 2019, la Federazione ha previsto la partnership con la Cantina Santa Maria la Palma. La collaborazione nasce dalla volontà di dare impulso all’economia sarda, lavorando fianco a fianco per valorizzare le bellezze e i prodotti della regione. Per raggiungere tale obiettivo FAITA prevede la presenza dei pluripremiati vini dell’azienda, inseriti da una rivista americana di settore tra i migliori 100 al mondo, presso tutte le sue strutture.L’obiettivo è crescere insieme per rispondere alle esigenze del mercato che confermano la Sardegna come una delle mete più ambite. Secondo i dati elaborati da Patrizia Fanni, Responsabile Fiere FAITA FederCamping Sardegna, il 75% dei turisti che ha soggiornato nelle nostre strutture vorrebbe tornare in Sardegna, fatte salve le difficoltà di trasporto, mentre l’81% delle persone, che visitano gli stand FAITA nelle fiere internazionali, dichiara di voler visitare l’isola. Insomma, chi la visita vuole sempre tornare e chi non l’ha ancora scoperta vorrebbe conoscerla.Tutte le iniziative in programma si inseriscono in un percorso di miglioramento continuo che la Federazione sta seguendo da tempo e che ha reso le strutture associate un modello di ospitalità. A conferma di questo va evidenziato il grande apprezzamento riscontrato dai nuovi servizi offerti: bagni autonomi, piscina, campi da tennis e calcio, attività ludiche per bambini; ma anche l’infermeria, nursery e ottimi servizi di ristorazione interna. Inoltre menzione assolutamente positiva spetta ai servizi turistici rispettosi dell’ambiente che hanno ampliato anche il target ricettivo del comparto.