Paesaggio a Nord-Ovest presenta la rivista fotografica "Echi dal sottosuolo"

Fabio Piccioni nasce ad Alghero nel settembre del 1981. I suoi lavori spaziano dall’archeologia industriale al paesaggio, dagli scenari sotterranei e sottomarini al ritratto. Praticante di attività outdoor come trekking, speleologia, arrampicata e subacquea.











L’uomo, da quando ha iniziato a muovere i suoi primi passi, si è imposto in maniera sempre più incisiva sull’ambiente modificandolo a seconda delle sue necessità e Il paesaggio, quello che oggi vedono i nostri occhi, è il risultato di una serie di trasformazioni spesso impercettibili che col passare del tempo hanno portato a profondi cambiamenti: il paesaggio diviene così parte della storia dell’uomo, registro del suo passaggio, custode di segreti ancora non scoperti. Alla luce di queste considerazioni il progetto fotografico Paesaggio a Nord-Ovest nasce per raccontare una parte della Sardegna, quella nord-occidentale e - in particolare - tre luoghi fortemente legati al passato minerario della Nurra come l’Argentiera, Canaglia e Calabona, i quali - dopo intenso sfruttamento delle risorse del territorio - sono oggi abbandonate e della fervente vita che un tempo animava quei luoghi è rimasto poco o nulla, degli echi appunto, che accompagnano lo sguardo della macchina fotografica sino a bloccarlo nello spazio limitato di un fotogramma.Paesaggio a Nord-Ovest è un progetto fotografico nato nel 2016 e animato da Roberto Deaddis, Marcello Seddaiu e Fabio Piccioni.Echi dal sottosuolo è la prima pubblicazione di Paesaggio a Nord-Ovest.Roberto Deaddis nasce a Sassari nel settembre del 1983. Archeologo, vive tra Sassari e Porto Torres. Si avvicina alla fotografia nel 2008 nel tentativo di raccontare (o forse non dimenticare) ciò che lo circonda.Marcello Seddaiu nasce a Sassari il 1 Dicembre 1983. Laureato in Archeologia all’Università di Sassari, si occupa di divulgazione e di documentazione tridimensionale e fotografica nel campo dei Beni Culturali.