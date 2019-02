Sennori. Gli scatti di Merella celebrano la Cavalcata Sarda

La “Festa della Bellezza” immortalata dagli scatti del fotografo Francesco Merella è il tema della mostra fotografica che sarà inaugurata venerdì 25 gennaio alle ore 19 a Casa Sisini, in via Farina 30, a Sennori. L’esposizione con cui l’autore celebra il 70° anniversario della Cavalcata Sarda, propone scatti presi nel corso dei decenni durante la manifestazione laica che sfoggia i costumi e le tradizioni dell’isola. Foto che Merella ha scelto e riordinato per comporre un calendario, col quale ripercorre la storia della Cavalcata Sarda dalla sua origine ai giorni nostri, documentando la bellezza delle donne sarde nei loro coloratissimi costumi, portati con grande dignità e fierezza.

La mostra, realizzata con il patrocinio del Comune di Sennori e la collaborazione della cooperativa Comes, sarà visitabile a Casa Sisini fino al 27 gennaio, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Poi l’esposizione fotografica si sposterà nei locali della Biblioteca comunale, dove resterà aperta fino al 23 febbraio.