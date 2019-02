Premio giornalistico dedicato alla memoria di Antonio Megalizzi

Primo classificato: Partecipazione a un ciclo di tre progetti internazionali di formazione all’estero, scelti tra quelli realizzati dalle associazioni del comitato;





Secondo classificato: Un tablet;





Terzo classificato: un buono del valore di 100€ per l’acquisto di libri.





ll Comitato delle Associazioni Sarde per la Mobilità Internazionale (CASMI) indice il Premio di Giornalismo “i Giovani per il Sogno Europeo” dedicato alla memoria di Antonio Megalizzi, giovane giornalista assassinato nell’attentato terroristico del mercato di Natale di Strasburgo nel dicembre 2018. Il Premio è riservato ai/alle giovani residenti in Sardegna da almeno 3 anni e di età compresa tra 14 e 35 anni, uno scritto della lunghezza massima di una pagina word (con carattere calibri 12), dedicato all’Europa amata e raccontata da Antonio Megalizzi.Gli elaborati devono contenere testimonianze, fatti e reportage inerenti la storia, dei valori, delle Istituzioni e dei programmi europei, con particolare attenzione ai valori della cittadinanza europea. Analogamente gli scritti potranno raccontare esperienze di attività e progetti realizzati nell’ambito dei programmi comunitari rivolti a giovani e studenti.Gli elaborati dovranno pervenire entro il 17 febbraio all’indirizzo casmisardegna@gmail.com e saranno valutati da una commissione composta da giornalisti e rappresentanti di associazioni attivi nell’ambito della mobilità europea.I premi, che saranno consegnati in una cerimonia pubblica che si svolgerà a Cagliari il 21 febbraio, saranno i seguenti.