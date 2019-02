Guardia Costiera. Pubblicato bando di concorso per diventare ufficiale delle capitanerie di Porto

Per conoscere meglio la realtà dell’Accademia Navale, il 26 gennaio p.v. l’Istituto aprirà le porte ai visitatori che potranno così scoprire le varie attività svolte dagli allievi. Sulla pagina dedicata del sito www.marina.difesa.it sarà possibile trovare tutte le informazioni necessarie per partecipare al concorso.

















È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (nr.102 del 28.12.2018 – 4^ Serie Speciale) e terminerà il 04 febbraio il bando di concorso per l’ingresso in Accademia Navale dei futuri ufficiali. Nel 2019 sono 110 i posti disponibili per la 1^ classe dei corsi normali dell’Università del Mare, 15 dei quali riservati al Corpo delle Capitanerie di Porto: un’opportunità formativa esclusiva e avvincente per ragazzi e ragazze che vogliono investire da subito sul proprio futuro, per diventare veri professionisti del mare.Lo slogan della campagna per l’arruolamento #IlTuoFuturoèilMare rappresenta la sintesi di un percorso impegnativo e ambizioso con il quale i ragazzi e le ragazze dovranno confrontarsi con le proprie capacità e aspirazioni per garantire a se stessi un futuro da protagonisti con il mare.