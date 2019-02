Anas, temporaneamente chiusa per allagamento la statale 389 di Buddusò e Correboi

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.













La strada statale 389 “di Buddusò e del Correboi” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra il km 32,000 e il km 35,000, a causa di allagamento, all’interno dei territori comunali di Buddusò e Alà dei Sardi, in provincia di Sassari.L’allagamento si è verificato a causa dalle intense piogge che stanno interessando il tratto e che hanno provocato l’esondazione di un corso d’acqua in prossimità della strada.Il traffico è deviato lungo la strada provinciale 10M.Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada non appena possibile.