Campionati italiani assoluti di danza sportiva. Oro per le gemelle sassaresi Cozzolino

Ottimi risultati e grande soddisfazione per le atlete della Dance Floor di Sassari, guidate dai maestri Cristian Masia e Ivana Murgia, ai Campionati Italiani Assoluti di Danza Sportiva, che si sono svolti dal 17 al 20 gennaio 2019 a Rimini, nella splendida cornice del Pala RDS Stadium Rimini.

Alice e Giulia Cozzolino conquistano il gradino più alto del podio nella disciplina Latino show duo over 16 classe A, nella stessa disciplina medaglia d’argento per Asia Pistidda e Martina Simula. Ottimo piazzamento nel Latino show over 16 solo femminile per Martina Simula che conquista la finale aggiudicandosi un 5° posto e Asia Pistidda che riesce ad ottenere la 9^ posizione su 31 partecipanti.

I maestri e le 4 atlete della Dance Floor il 21 gennaio hanno presenziato alla “Cerimonia di premiazione, Medagliere internazionale 2017” insieme a 400 atleti che sono stati premiati dai vertici CONI e FIDS e per aver raggiunto, grazie alle loro prove agonistiche, risultati prestigiosi nei circuiti internazionali della IDO (International Dance Organization), della WRRC (World Rock'n'Roll Confederation).

In particolare le sorelle Cozzolino hanno ricevuto le medaglie d’oro per la vittorie al Campionato Europeo di Latino Show di Lione (marzo 2017) e al Campionato del mondo di Latino Show e Synchro Dance di Atene (dicembre 2017), mentre Asia Pistidda e Martina Simula medaglia d’oro al Campionati Europeo di Latino Show di Lione nella categoria over 16.

La Dance Floor - unica scuola di ballo del Nord Sardegna a presenziare per il 4° anno consecutivo alla Cerimonia di Premiazione dei Campioni FIDS - è stata inoltre premiata dal CONI per il 1° e il 2° posto al Campionato Europeo di Lione, nella disciplina Synchro Dance e il 2° posto nella disciplina Latino Show over 16 . Infine medaglia d’argento per la 2^ posizione ottenuta al Campionato del mondo di Synchro Dance di Atene.