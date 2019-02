Il Theatre en vol in scena con Passo dopo passo

Domenica 27 gennaio 2019 ore 18.00 presso l’Atrio dell’Ex-Cinema Quattro Colonne in Corso Vittorio Emanuele, 62 a Sassari, il Theatre en vol e Incursioni teatrali presentano lo spettacolo PASSO DOPO PASSO - Sei personaggi in attesa di partire verso una destinazione sconosciuta. Lo spettacolo è presentato nell'ambito del progetto Convivenze – Caos e armonie.



In occasione della Giornata della Memoria la compagnia teatrale sassarese vuole ricordare non soltanto l’olocausto messo in atto dalla Germania nazista a partire dal 1933 con la segregazione degli ebrei tedeschi e terminato solo il 27 gennaio 1945 con la liberazione dei campi di concentramento dall’Armata Rossa Sovietica.



Oggi più che mai è importante fare luce sui nuovi tentativi di introdurre leggi razziali e di attuare la messa fuorilegge di molte persone che sono scappate da fame, guerra e dai disastrosi risvolti del cambiamento climatico attraverso la recente applicazione della Legge sulla Sicurezza. In questo contesto andrà in scena PASSO DOPO PASSO, spettacolo sul tema della migrazione.



Nella pièce sei personaggi con una valigia in mano si trovano in un luogo di transito in attesa di partire verso una destinazione sconosciuta. La performance sviluppa le problematiche della convivenza tra persone che, pur estranee tra di loro, si trovano a dover affrontare insieme le angherie e i risvolti umani di una chiusura delle frontiere fisiche e mentali nei confronti dell’immigrazione. Un tema di bruciante attualità: per ricordare che la necessità di emigrare ha riguardato e riguarda anche oggi non solo i popoli del sud e dell’est del mondo, ma anche i sardi e gli italiani; per dire ancora una volta NO ad ogni forma di razzismo e di rifiuto nei confronti di chi con enormi sacrifici lascia la sua terra di origine, le sue radici, i suoi cari.