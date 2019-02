Sassari, prorogato il bonus idrico

di SSN

È stata prorogata fino alle 13 del 30 gennaio la scadenza per richiedere le agevolazioni tariffarie per il servizio idrico integrato (bonus idrico) riferito al 2017.

Sul sito del Comune www.comune.sassari.it sono pubblicati la modulistica e l'avviso integrale.

Le domande dovranno arrivare agli uffici del protocollo del Comune di Sassari, in corso Angioy 15 e in piazza del Comune 1.

I moduli e le modalità di presentazione della domanda possono essere richiesti anche allo sportello dell'Urp in corso Angioy 15.