Decreto sicurezza: parliamone

di SSN

Un incontro pubblico, per fare chiarezza sulle modifiche introdotte dal Decreto sicurezza in materia di immigrazione: è quello che avrà luogo martedì 29 gennaio, a partire dalle ore 10, nell’Aula Rossa del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari, in viale Mancini.

Un’occasione di approfondimento voluta dal Progetto Sprar del Comune di Sassari, gestito dal GUS (Gruppo Umana Solidarietà) e da Emergency - comitato di Sassari, e realizzata in collaborazione con l’Associazione Scienze Politiche e il Corso di laurea in sicurezza e cooperazione internazionale dell’Università degli studi di Sassari.

L'obiettivo è quello di ricostruire il quadro delle intervenute modifiche legislative e di descrivere nel concreto la casistica delle conseguenze per chi ne è coinvolto. L’incontro è rivolto principalmente alle persone straniere la cui esistenza in Italia dipende dall'ordinamento vigente, agli studenti, agli operatori del settore, che quotidianamente lavorano in ambito migratorio.

La giornata di approfondimento proseguirà, in un contesto più informale, presso l’Ultimo Spettacolo, in Corso Trinità n.161, a partire dalle ore 19. I partecipanti potranno gustare alcuni piatti tradizionali preparati dai beneficiari dello Sprar con la musica di dj Lamin, dal Gambia