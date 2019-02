Pini pericolanti in via Carru a Sassari

In via Ciriaco Carru a Sassari è caduto un pino, precipitando sopra un garage interrato. Fortunatamente non è accaduto niente di grave alle persone che abitano nel quartiere. La segnalazione ci arriva direttamente da chi abita da quelle parti e da tempo denuncia la situazione di estremo pericolo. Quel pino è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco, sono stati tagliati i rami ma attualmente si trova ancora adagiato sulle mura di delimitazione dl garage. Oltre a quello, ce ne sono altri cinque che si trovano nella stessa situazione.Sono situati in un giardinetto che oramai non ha più terra per contenerli, rischiano di abbattersi in qualsiasi momento alla prima folata di vento più forte delle altre. "La pericolosità delle piantumazioni era già stata segnalata in comune" -scrive una lettrice alla redazione- "Perchè dobbiamo aspettare che accada l'irreparabile?"