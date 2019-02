Alghero, chiusura dell'acqua a Maristella e Punta Negra

Martedì 29 e mercoledì 30 gennaio Abbanoa procederà alla chiusura dell’erogazione idrica nelle zone comprese tra Punta Negra e Maristella. Nelle utenze collegate in questo tratto della zona costiera, fino a Porto Conte, si dovranno infatti collegare le tubature alla nuova condotta recentemente realizzata. In entrambi i giorni, i lavori inizieranno alle 08,00 per concludersi alle 18,00.