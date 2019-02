Porto Torres. Alloggi Erp, riavviati i lavori negli appartamenti

La scorsa settimana la struttura tecnica comunale ha incontrato più volte l’azienda. «L’obiettivo di questi incontri tecnici – sottolinea l’Assessore al Patrimonio, Marcello Zirulia – era quello di ricreare le condizioni per il completamento delle opere che dovranno consentire l’abitabilità degli edifici». Nel frattempo è stato ricostituito anche l’ufficio per l’esame dei punteggi da assegnare ai soggetti richiedenti, formato da dirigenti e funzionari interni all’ente. «Era un atto indispensabile per riesaminare, anche alla luce delle recenti sentenze del Tar, la graduatoria che dovrà assegnare le case. Speriamo che le questioni tecniche e burocratiche siano state finalmente definite – conclude l’Assessore – in modo da poter dare presto le risposte abitative attese dai cittadini».

















Sono ricominciati nei giorni scorsi i lavori nelle aree degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di via Falcone Borsellino, sospesi qualche settimana fa per alcune difficoltà sorte tra le aziende impegnate nella realizzazione dell’opera. Gli operai stanno provvedendo a posizionare le rastrelliere e a completare gli impianti d’illuminazione. Contestualmente ai lavori sono iniziate le operazioni di collaudo, con l’esecuzione delle prove di funzionalità degli impianti.