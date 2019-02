A Sassari conferenza del Procuratore generale militare Marco De Paolis

Il Procuratore generale militare presso la Corte militare di Appello di Roma, Marco De Paolis, sarà ospite dell'Università di Sassari giovedì 31 gennaio per un incontro intitolato "I processi penali militari per i crimini di guerra tedeschi in Italia e all'estero, 1943-1945". Appuntamento alle 12.00 nell'aula Mossa di viale Mancini 5, nel Dipartimento di Giurisprudenza che ha organizzato questo evento in occasione della Giornata della Memoria 2019 di concerto con il Dottorato in scienze giuridiche e con la cattedra di diritto penale internazionale del Corso di Sicurezza e Cooperazione Internazionale. La partecipazione alla conferenza è aperta a tutti gli interessati.



Marco De Paolis è considerato uno dei maggiori esperti in Italia in materia giuridica di crimini di guerra della seconda guerra mondiale. In questo settore ha maturato una straordinaria conoscenza, anche per aver effettuato come pubblico ministero, negli ultimi 15 anni, le indagini relative ad oltre 450 procedimenti per eccidi di popolazione civile e di militari italiani commessi in Italia e all’estero dopo l’8 settembre 1943; principalmente quando lavorava a La Spezia, a seguito del ritrovamento nel 1994 del cosiddetto "armadio della vergogna", ha istruito e portato a dibattimento numerosi processi (in tutto 17, dal 2003 al 2013) per le più gravi stragi nazi-fasciste compiute dai tedeschi in Italia e all’estero durante la seconda guerra mondiale: Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto, San Terenzo e Vinca, Cefalonia, per citarne alcune.







Per molti anni è stato docente di Diritto penale, Procedura penale e Diritto penale militare in Accademie e Scuole militari, ed è autore di varie pubblicazioni a carattere scientifico nella materia del diritto penale militare, sul diritto umanitario e sul tema dei crimini di guerra in Italia, fra cui recentemente vari volumi e saggi sulla ricostruzione giudiziale dei crimini nazifascisti in Italia;



Collabora con le università di Milano “Bicocca” e “Roma Tre” e con il Centro Alti Studi della Difesa (CASD) per le materie di Diritto Penale Sovranazionale e Diritto Umanitario.







L'incontro con Marco De Paolis è un'attività con cui l'Ateneo di Sassari celebra la Giornata della memoria (27 gennaio).