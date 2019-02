Blue Panorama assume ottanta assistenti di volo

Blue Panorama Airlines è una compagnia aerea di bandiera interamente italiana che nel 2018 ha offerto voli di linea e charter sul lungo, medio e corto raggio verso 54 destinazioni in 4 continenti (Africa, America, Asia ed Europa). Tra le prime compagnie aeree italiane, Blue Panorama Airlines è stata fondata a Roma nel 1998. Membro IATA dal 2002, ha base presso l’aeroporto di Fiumicino e sedi operative e commerciali a Milano Malpensa, Bergamo, Torino e Tirana. La compagnia, vettore di riferimento del mercato nazionale per numerose e rinomate destinazioni turistiche, opera con una flotta di 14 unità all Boeing (B737 e B767). Nel 2018 ha trasportato oltre 1,7 milioni di passeggeri impiegando 520 persone, di cui per oltre i 2/3 personale navigante.









Blue Panorama Airlines, Compagnia Aerea di bandiera interamente italiana, è alla ricerca di 80 Assistenti di Volo certificati per le proprie basi operative, circa 50 in Italia e 30 all’estero. La selezione è aperta a chiunque voglia candidarsi e si sappia relazionare al pubblico con empatia, garbo, dinamismo e, soprattutto, col sorriso.Tutti gli interessati potranno presentarsi agli Open Day con una copia del proprio Curriculum Vitae, del passaporto, della licenza CCA e del certificato medico:19/02/2019 - ROMAOrario 9:30 – 18:00c/o Hotel Holiday Inn Rome – Eur Parco dei Medici Via Castello della Magliana, 65 - 00148 Roma (RM)21/02/2019 - MILANO MALPENSAOrario 9:30 – 18:00c/o Hotel Hilton Garden Inn Via Giuseppe Mazzini, 63 - 21019 Somma Lombardo (VA)